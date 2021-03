Roohi Box office Collection Day 2 is not up to the mark: राजकुमार राव(Rajkummar Rao), जाह्ववी कपूर(Janhvi Kapoor) और वरुण शर्मा(Varun Sharma) की फिल्म रूही (Roohi) शिवरात्रि के मौक पर रिलीज हुई है. इस फिल्म से बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस को कई सारी उम्मीदें थी क्योंकि कोरोना के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी मल्टीस्टरार फिल्म थी. हालांकि फिल्म पर्दे पर हॉलीडे और लॉड वीकेंड का कुछ खास फायदा उठाती हुई नहीं दिख रही है. फिल्म रूही(Roohi) का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है और ये उम्मीद से अच्छा नहीं है. Also Read - समंदर किनारे रेत में लिपटी Malika Arora ने शेयर की 'Beach Bum' की फोटो, फैंस ने कहा 'हो गई आफत'

बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूही की दूसरी दिन की कमाई में 25-30 प्रतिशत तक गिरावट हुई है. फिल्म ने दूसरे दिन लगभग 1.75-2 करोड़ का बिजनेस किया है. बता दें कि फिल्म ने पहले ने 3.06 करोड़ का बिजनेस किया था. अब देखना है कि आने वाले दिनों में फिल्म कितान पैसा बॉक्स ऑफिस से जुटा पाती हैं.

बता दें कि ये फिल्म रूही (Roohi) एक कॉमेडी हॉरर है और इसमें जाह्ववी कपूर (Janhvi Kapoor) ने भूत का किरदार निभाया है. बता दें कि ‘रूही’ से पहले बॉक्स ऑफिस पर ‘सूरज पे मंगल भारी’, ‘इंदु की जवानी’ और ‘मैडम चीफ मिनिस्टर’ जैसी फिल्में बड़े पर्दे पर आ चुकी हैं, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.