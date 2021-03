Roohi Box Office Collection Day 3 film records biggest day so far: जान्‍हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और राजकुमार राव (Rajkummar Rao) की फिल्‍म ‘रूही’ (Roohi) रिलीज हो चुकी है और दर्शकों को ये सिनेमाघरों तक लाने में काफी हद तक कामयाब भी हो रही है. कोरोना वायरस (Coronavirus) के बाद सिनेमाघरों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका करते हुए अब तक अच्छा बिजनेस कर लिया है. जहां पहले दिन की बंपर ओपनिंग के बाद दूसरे दिन बिजनेस थोड़ा ठंड़ा रहा. लेकिन वीकेंड पर एक बार फिर से सिनेमाघरों फिर से रौनक लौट आई है. तीसरे दिन ‘रूही’ (Roohi ) को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. Also Read - Janhvi Kapoor की फिल्म 'Roohi' हुई Online Leak , इन वेबसाइट्स से लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं फ्री में डाउनलोड

जान्‍हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और राजकुमार राव (Rajkummar Rao) की फिल्म 'रूही' (Roohi) महाशिवरात्रि के दिन पर्दे पर आई थी और फिल्म को ये पहला वीकेंड मिला है. ऐसे में इस फिल्म ने अपने पहले शनिवार पर अच्छी कमाई करके ये दिखा दिया है कि अब दर्शक एक बार फिर से सिनेमाघरों की तरफ आ रहे हैं.फ़िल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म की कमाई के बारे में बताया है



‘रूही’ (Roohi) ने अबतक कुल 8.73 करोड़ का बिजनेस कर लिया है औऱ शनिवार को फिल्म ने लंबी छलांग लगाते हुए 3.42 करोड़ का बिजनेस किया है. अगर फिल्म आज भी अच्छा बिजनेस करती हैं तो इसकी पूरी कमाई 10 करोड़ के पार हो जाएगी.