हॉरर -कॉमेडी फिल्म रूही का एक और गाना नदियों पार ( लेट द म्यूज़िक प्ले अगेन ) में जाह्नवी का सोलो ग्लैमरस अंदाज देखने वाला है. ये गाना कल रिलीज हुआ और लगातार यू-ट्यूब पर नंबर वन ट्रेंडिंग बना हुआ है. शामूर , रश्मीत कौर , आई पी सिंह द्वारा स्वरबद्ध किया गया यह गाना सचिन – जिगर ने कंपोज़ किया है. ये गाना पॉपुलर पंजाबी गाने Let The Music Play का रिमिक्स वर्जन है.

सोनी म्यूजिक इंडिया के सीनियर डायरेक्टर – मार्केटिंग, सानुजीत भुजबल का कहना है, "नादियों पार, पार्टी लवर्स का पसंदीदा गाना रहा है और सचिन-जिगर का यह नया संस्करण ओरिजिनल को दिया गया ट्रिब्यूट है. यह बहुत जिवंत और उत्साहित करने वाला गाना है. मुझे यकीन है कि यह गाना श्रोताओं का मनोरंजन ज़रूर करेगा. "

Also Read - Naagin Ek Naye Rang Mein: कृष्णा मुखर्जी ने दिलाई सुरभि चंदना की याद, 'नागिन' को देख 'नेवले' की फटी रह गई आंखें

सचिन जिगर का मानना है कि ” यह गाना उन श्रोताओं की यादों को ताज़ा करेगा जो इसके ओरिजिनल को बेहद पसंद करते हैं. इस गाने के ओरिजिनल कलाकारों के साथ काम करने का अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा. हमने एक साथ मिलकर इस और एनर्जी डालने की कोशिश की है और ये करते हुए हमें बहुत मज़ा आया. ”

गायिका रश्मीत कौर कहती हैं, “सचिन-जिगर के डांस नंबर चार्टबस्टर्स रहे हैं और उनके लिए ‘नदियों पार ‘ यह गाना अपने आप में एक पार्टी की तरह था. यह गाना इंस्टेंट मूड लिफ्टर की तरह है और मैं इस गाने को लेकर सकारात्मक हूँ. ”

सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा रिलीज़ , नदियों पार का ऑडियो और वीडियो ( लेट द म्यूज़िक प्ले अगेन ) अब सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.