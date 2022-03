RRR Box Office Collection: सुपरस्टार एक्टर जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और राम चरण ( and Ram Charan) स्टारर फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. ‘बाहुबली’ (Bahubali) के बाद डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की यह दूसरी मेगा बजट फिल्म है. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Bollywood Actor Ajay Devgan) और एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने भी अहम किरदार निभाया है. कमाई के मामले में आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस (RRR box office) पर कई रिकॉर्ड कायम किए हैं. RRR के लिए वीकेंड काफी शानदार रहा, रिलीज के दूसरे दिन फिल्म देखने भारी संख्या में लोग थिएटर पहुंचे.Also Read - बिरयानी और हलवे के बाद Kareena Kapoor ने शेयर किया अपना 'सीक्रेट हेल्दी फूड', जानिए खुद को कैसे रखती हैं फिट

वैसे तो फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था, वहीं दूसरे दिन भी आरआरआर का जलवा बरकार रहा. भारत के अलावा फिल्म को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. यही वजह है कि जूनियर एनटीआर और राम चरण की ये फिल्म आने वाले दिनों में कलेक्शन के नए रिकॉर्ड बना सकती है.

#TheKashmirFiles witnesses Majestic growth on its 3rd Saturday- Early estimates suggests ₹ 8.5-9.5 cr collection on its day 16.. #RRR also shows 20-25 % Jump on Saturday which’ll take its day-2 total to ₹ 24-25 cr nett..

Overall HUGE SATURDAY of ₹ 33-35

at the Box Office.

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) March 26, 2022