Golden Globe Awards 2023: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में छाई 'RRR', प्रियंका चोपड़ा ने दी बधाई

RRR In Golden Globe Awards 2023: एसएस राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ का जलवा अब भी बरकरार है और फिल्म लगातार सफलता के नए आयाम लिख रही है. भारत सहित पूरे विश्व में इस फिल्म को लोगों ने पंसद किया है और हर तरफ इसने अपना जादू बिखेरा है. ऐसे में अब इस फिल्म से जुड़े लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है औऱ वो ये है कि आरआरआर’ साल 2022 की एक अकेली ऐसी इंडियन फिल्म है, जिसे साल 2023 में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है. जी हां एसएस राजामौली की फिल्म RRR को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड की दो कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स की इस कैटेगरी के लिए दुनियाभर की 5 फिल्में रेस में होंगी और अब इसमें आरआरआर ने अपना नाम भी जोड़ लिया है.

एक्टर राम चरण ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स नामांकन की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, “क्या गर्व का क्षण है @ssrajamouli garu! आपको विश्व सिनेमा पर विजय प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता. सम्मानित किया कि #RRRMovie ने बेस्ट गैर-अंग्रेजी भाषा की फिल्म जीती और @goldenglobes अवार्ड्स में बेस्ट मूल गीत का नामांकन! बधाई टीम RRR!!.”इससे पहले, फिल्म के को-स्टार जूनियर एनटीआर ने भी सोशल मीडिया पर इस खबर की घोषणा की थी. प्रसिद्ध अभिनेता ने बीते दिन ट्वीट किया, और लिखा “खुश हूं कि #RRRMovie को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में दो श्रेणियों में नामांकित किया गया है! हम सभी को बधाई.”