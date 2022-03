RRR Box Office Collection Day 1: साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) जूनियर एनटीआर (Jr NTR) स्टारर निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म आरआरआर (RRR) देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है. RRR को देशभर में 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. फिल्म ने पहले दिन ही धमाकेदार कमाई की, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वीकेंड पर और आने वाले दिनों में फिल्म कमाई के मामले में बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है. (RRR Box Office Collection Day 1) ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर फिल्म ने अभ तक कितने करोड़ की कमाई की है.Also Read - Lara Dutta Corona Positive: कोरोना वायरस की चपेट में आईं लारा दत्ता, घर को किया गया सील

आरआरआर बॉक्स ऑफिस पहला दिन

RRR बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है और कैसे! ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 18 करोड़ रुपये की कमाई की है. तेलुगु राज्यों में फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

All-time Record Alert!#RRR ‘s Day 1 Share in Nizam is a new all-time record of ₹ 23.3 Crs..

Day 1 Telugu States gross must be more than ₹ 100 Crs..

