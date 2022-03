फिल्म: आरआरआरAlso Read - Shraddha Kapoor Breakup: श्रद्धा कपूर ने 4 साल के बाद रोहन श्रेष्ठा के साथ किया ब्रेकअप? शादी की उड़ी थी अफवाह

आरआरआर कास्ट: जूनियर एनटीआर, राम चरण, रे स्टीवेन्सन, ओलिविया मॉरिस, एलिसन डूडी, आलिया भट्ट, अजय देवगन, समुथिरकानी

आरआरआर निदेशक: एस.एस. राजामौली

कहां देखें: थिएटर में

रेटिंग- 5 में से 4

RRR Review In Hindi: निर्देशक एसएस राजामौली (S.S. Rajamouli) की मोस्ट-अवेटेड पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म ‘RRR’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसका रिव्यू (RRR Review In Hindi) भी सामने आ रहे हैं. फिल्म को वैसे तो फैंस ने ट्विटर पर पूरे नंबर दिए हैं और लोगों को साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr.Ntr) राम चरण (Ram Charan) की जोड़ी बेहद पसंद आई है, फिल्म में बाॅलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt) भी लीड रोल में हैं. ‘RRR’ को डीवीवी एंटरटेनमेंट के डीवीवी दानय्या द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. इसस पहले राजामौली ‘बाहुबली’ और ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ जैसे ब्लाॅकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इसी के साथ ही आलिया भट्ट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं. इन तीनों कलाकरों के अलावा, फिल्म में अजय देवगन, श्रिया सरन, एलिसन डूडी, समुथिरकानी और रे स्टीवेन्सन भी प्रमुख भूमिकाओं में होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म

मोस्ट-अवेटेड फिल्म के रूप में ‘आरआरआर’ रिलीज होते ही छा गई है और लोगों ने इसे पूरे में से पूरे नबंर दिए हैं. बता दें एसएस राजामौली की पीरियड ड्रामा को भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी भी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज बतााया जा रहा है. एनटीआर (Jr NTR) और रामचरण (Ram Charan) की केमिस्ट्री, परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है. फर्स्ट हाफ को हाई इमोशनल ड्रामा और क्लाइमेक्स को सुपर हैं. एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा को केवी विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा है. ये कहानी है दो भारतीय क्रांतिकारियों की. अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम ने ब्रिटिश राज-हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जंग लड़ी थी. ये एक फिक्शन ड्रामा है. जो 1920 पर सेट है. फिल्म भीम और अल्लूरी की जिंदगी से इंस्पायर है.

