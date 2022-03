RRR Pre-Release Business: इस साल की सबसे बड़ी फिल्म आरआरआर (RRR) कल सिनेमाघरों में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फिल्म को लेकर गर जगह पर खासा उत्साह बना हुआ है. इस फिल्म का प्रमोशन भी सितारे जमकर कर रहे हैं. ऐसे में अब इससे जुड़ी और बड़ी खबर सामने आ रही है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अजय देवगन (Ajay Devgn) राम चरण (Ram Charan) जूनियर एनटीआर (Jr.NTR) की फिल्म ‘आरआरआर’ की मंगलवार से प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है (RRR Advance Booking) ‘आरआरआर’ इस साल रिलीज होने सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, ये फिल्म कल यानी 25 मार्च के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती हैं (RRR Collection) या फिर ये ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ का रिकॉर्ड तोड़ने में असफल रहेगी.Also Read - Mai Trailer: साक्षी तंवर की 'माई' का दमदार ट्रेलर रिलीज, बेटी के कातिलों की कर रही हैं तलाश

इस बीच बड़ी खबर ‘आरआरआर’ की एडवांस बुकिंग (RRR Pre-Release Business) से हुई मेगा कमाई से आ रही है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ‘आरआरआर’ ने प्री-बुकिंग में 750 करोड़ की तूफानी रिकवरी कर डाली है. कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एसएस राजामौली ने फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स लगभग 470 रुपये में बेचे हैं, जो ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ से कहीं ज्यादा है. वहीं फिल्म का अमेरिका में प्रीमियर गुरुवार को ही होने जा रहा है और, वहां से मिले आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने प्रीमियर की इन टिकटों से ही करीब 22 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. Also Read - Sharmaji Namkeen Song Laal Tamatar: शर्माजी नमकीन का नया गाना 'Laal Tamatar' आउट, देखें वीडियो

COMING TOMORRROW 🔥🌊

Get ready, world to witness RAM & BHEEM in your nearest screens…Only a Few hours to go!

#RRRMovie #RRRFromTomorrow 🙌🏻🤩 pic.twitter.com/4JBrgTeXAE

— RRR Movie (@RRRMovie) March 24, 2022