RRR: Ram Charan's first look as 'the fiercest' Alluri Sitarama Raju is his birthday gift to fans: एस एस राजामौली (SS Rajamouli) द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर (RRR) से अब सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) का लुक सामने आ गया है. राम चरण (Ram Charan) के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले उनका ये लुक जारी किया गया है, जिसे फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं. राम चरण (Ram Charan) के फैंस को एक्टर के बर्थडे से पहले ये एडवांस गिफ्ट मिल गया है.

पोस्टर में राम के हाथ में धनुष है और वह निशाना लगाते दिख रहे हैं. फिल्म में राम(Ram Charan) राम का ही किरदार निभा रहे हैं. अपने लुक को शेयर करते हुए राम (Ram Charan) ने लिखा-"वीरता, सम्मान और अखंडता…एक पुरुष जिसमें ये सब है. मेरा सौभाग्य है कि मैं अल्लूरी सीतारामाराजू किरदार निभा रहा हूं'.



राम (Ram Charan)के लुक की काफी तारीफ हो रही है. फैंस कमेंट कर रहे हैं कि इस रोल के लिए राम (Ram Charan) परफेक्ट हैं.बता दें कि एसएस राजामौली (SS Rajamouli) के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक पीरियड ड्रामा है, जिसमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामाराजू के युवा दिनों का एक काल्पनिक वर्णन किया गया है.