RRR Release Date- दर्शकों की उत्सुकता को खत्म करते हुए फिल्म निर्माता एसएस राजामौली ने घोषणा की है कि उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आरआरआर' 7 जनवरी को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बहुभाषी फिल्म पहली बार टॉलीवुड अभिनेता राम चरण, जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड सितारों आलिया भट्ट और अजय देवगन को एक बैनर के तहत एक साथ लाती है.

ट्विटर पर खबर की घोषणा करते हुए, 'बाहुबली' के निर्देशक ने लिखा, "ये रही तारीख. 07.01.2022."

