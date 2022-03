RRR Twitter Review: एसएस राजामौली (S.S Rajamouli ) द्वारा निर्देशित फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) आज यानी 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह कहना गलत नहीं होगा कि ‘आरआरआर’ एक ऐसी फिल्म है जिसका हर सिनेमाप्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था. ‘आरआरआर’ में राम चरण (Ram Charan) जूनियर एनटीआर (Jr.Ntr) आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के साथ अजय देवगन (Ajay Devgn) भी हैं. फिल्म को लेकर फैंस की बेताबी देखते ही बन रही है. कयास लगाया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धमाल मचाने वाली है. ऐसे में अब इसके ट्विटर आने शुरु हो चुके हैं.Also Read - RRR Pre-Release Business: पर्दे पर आने पहले ही RRR ने की 500 करोड़ से अधिक की कमाई, ‘पुष्पा’ को छोड़ा पीछे

एक यूजर ने लिखा – 'इस फिल्म का वर्णन करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं #RRR. भावनाओं से भरा हुआ, मुझे कभी भी किसी भी फिल्म को देखने का इतना अच्छा अनुभव नहीं हुआ.' एक अन्य यूजर ने लिखा -' राम चरण की God Level अभिनय'.

One word – MASTERPIECE one of the best movies ever made in tollywood.Congrats to the entire time for their unbelievable hard work. Both Jr NTR and Ram Charan has created a huge impact in the movie.#RRRMovie #RRRreview pic.twitter.com/K1ck9Pxa6f — ¥ (@Mashooqfarebi) March 25, 2022

ट्विटर पर राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ को शानदार रिव्यू मिल रहे है. एक यूजर ने लिखा, एक शब्द – मास्टरपीस. टॉलीवुड में अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक. उनकी अविश्वसनीय कड़ी मेहनत के लिए पूरे समय के लिए बधाई. जूनियर एनटीआर और राम चरण दोनों ने फिल्म में जबरदस्त प्रभाव डाला है. कई यूजर्स फिल्म को जबरदस्त बता रहे है.

Words r not enough to describe the this Film #RRR. Filled with emotions.I have never had a such a good experience watching any movie I have lot lot more to say but right now I’m out words #RRRMoive #RRRreview @tarak9999 @AlwaysRamCharan @ssrajamouli pic.twitter.com/1pRJQEpyi0 pic.twitter.com/SENH3JSQC4 — Uday (@Uday62488740) March 25, 2022

फिल्म ‘आरआरआर’ की कहानी की बात करें तो 1920 के दशक में पूर्व-स्वतंत्र भारत के आदिलाबाद जिले में मल्ली को उसकी प्यारी आवाज के लिए अंग्रेजों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है.

#RRRMoive I have never witnessed such a amazing start for the film.@ssrajamouli can only do this kinda stuff.

I have never seen people giving standing ovation on interval. Movie pace is amazing from the very first scene has many seetimaar and Goosebumps scenes #RRR #RRRreview pic.twitter.com/KUEbKXUGbH — Mohammed shaveez (@Mohammedshaveez) March 24, 2022



#RRRMoive मैंने फिल्म के लिए इतनी शानदार शुरुआत कभी नहीं देखी. @ssrajamouli केवल इस तरह की चीजें कर सकता है।

मैंने कभी लोगों को इंटरवल पर स्टैंडिंग ओवेशन देते नहीं देखा। फिल्म की गति पहले ही दृश्य से अद्भुत है.



#RRRreview 5/5 मैंने हिंदी प्रीमियर देखा और ओएमजी!! आप सभी इस पैमाने को देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, @ssrajamouli. इस कृति को #बाहुबली2 . से 10 गुना बेहतर मिला है @RRRMovie बहुत बढ़िया!!



‘आरआरआर’ के रिलीज होने के बाद ट्विटर पर मिली पहली रिएक्शन को देख ऐसा लगता है कि फिल्म के निर्देशक एस एस राजामौली एक बार फिर अपने ब्रांड नेम पर खरा उतरे हैं. फैंस ने कहा कि राजामौली की ‘आरआरआर’ एक अद्भुत और ब्लॉकबस्टर फिल्म है. दर्शक राम चरण के उग्र प्रदर्शन और जूनियर एनटीआर के साथ उनकी केमिस्ट्री की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.