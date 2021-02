RRR vs Maidaan: कोरोना के बाद साल 2021 फ़िल्मी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने है. इस साल कई फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं. ऐसे में फिल्मों के बीच क्लैश होना भी आम है. एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) और बोनी कपूर (Boney Kapoor) की फिल्म ‘मैदान’ (Maidaan) के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है. ये दोनों ही फिल्में दशहरे के मौके पर सिनेमाघर पहुंचने वाली हैं. आरआरआर (RRR) की रिलीज डेट सामने आते ही अब मेकर्स (Boney Kapoor lashes out on SS Rajamouli) के बीच क्लैश हो गई है. Also Read - RRR की क्लाइमेक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं Jr NTR और Ram Charan, जल्द दर्ज होने वाला है नया इतिहास?

जी हां, बोनी कपूर ने राजामौली पर जमकर निशाना साधा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘मैदान’ के निर्माता बोनी कपूर ने एसएस राजामौली पर धोखा देने और बुलिंग करने तक के आरोप लगा दिए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो बोनी कपूर ने कहा, ‘आरआरआर और मैदान का क्लैश दुर्भाग्यपूर्ण हैं और साथ ही साथ ये काफी अनैतिक है.’ Also Read - रिलीज से पहले ही 'RRR' को मिल रहा है 300 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑफर, 'बाहुबली' का टूटेगा रिकॉर्ड?

गौरतलब है कि दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन (Ajay Devgn) है. और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर अजय देवगन को क्लियर नहीं किया गया था. बोनी कपूर के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री जब कोरोना काल के चलते बुरी दौर से गुजर रही है तब आरआरआर के मेकर्स का इस तरह धोखे देने वाले कदम सही नहीं हैं.

बता दें कि जहां एक तरफ मैदान 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली हैं वहीं राजामौली की पैन इंडिया फिल्म ‘आरआरआर’ 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज की जाएगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस फिल्म को दर्शक पसंद करते हैं और किसे नकार देते हैं.