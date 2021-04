Rubina Dilaik models in the pool for husband Abhinav Shukla: मशहूर टीवी एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 14’ की विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) जब से शो जीत घर से बाहर आई हैं एक्ट्रेस लगातार काम कर रही हैं. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) म्यूजिक वीडियो में काम कर रही हैं तो साथ ही वो सबसे मशहूर शो ‘शक्ति’ में भी वापसी कर चुकी हैं. ऐसे में टीवी की बहू रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपने हॉटनेस का तड़का लगयाा है और उनकी कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं. Also Read - Shakti Astitva ke Ehsaas ki: Kapil Nirmal खतरनाक रोल में आएंगे नज़र, Rubina Dilaik का क्या होगा?

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो पूले के अंदर है पानी के साथ ही फूलों से खेलती हुई नजर आ रही हैं. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) की इस खूबसूरत तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति अभनिव शक्ला ने क्लिक कही है.



इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने लिखा- ‘जिस तरह तुम मुझे देखते हो प्यार आ जाता है.’ रुबीना (Rubina Dilaik) की इन तस्वीरों को उनके पति अभिनव शुक्ला ने क्लिक की हैं, यही वजह है कि रुबीना ने फोटो कैप्शन में अपने प्यार का इजहार किया है.

View this post on Instagram A post shared by Rubina Dilaik (@rubinadilaik)



बिग बॉस खत्म होने के बाद रुबीना (Rubina Dilaik Video) अपने पति के साथ एक वीडियो सॉन्ग में भी नजर आई थीं. इस सॉन्ग को जनता का भरपूर प्यार मिला था. रुबीना फिलहाल ‘शक्ति: अस्तित्व के एहसास की’ की शूटिंग कर रही हैं.