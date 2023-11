Hindi Entertainment Hindi

Rubina Dilaik Blasts Trolls Calling Her Anti Hindu On Diwali Says Ramayan Mein Kaha Likha Hai

Rubina Dilaik ने दिवाली पर कहा 'रामायण में कहा लिखा है', ट्रोल होने पर कहा बंद करो...

Rubina Dilaik Angry On Bursting Crackers: पटाखे फोड़ने पर टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, हालांकि इसकी वजह से उन्हें जमकर ट्रोल भी होना पड़ रहा है

Rubina Dilaik Angry On Bursting Crackers: रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी फेज एन्जॉय कर रही हैं और वो जमकर फोटोशूट करवा रही हैं जिसकी तस्वीरे भी जमकर वायरल हो रही हैं. हालांकि इन सबके बीच एक्ट्रेस ने दिवाली पर जो कुछ कहा वो फैंस को भाया नहीं और उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया है. दरअसलएक्ट्रेस रुबीना दिलैक दिवाली को लेकर की गई सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं, उनकी दिवाली पर पटाखे ना फोड़ने की अपील इंटरनेट यूजर्स को इस कदर खटकी कि उन्होंने उन्हें एंटी हिंदू तक कह डाला. हालांकि, रुबीना ने अपनी ट्रोलिंग को चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसे ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो आइए जानते हैं कहां से शुरू हुआ सारा मामला.

पटाखे फोड़ना बंद करें

रुबीना दिलैक ने एक के बाद एक ट्वीट शेयर किए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने मैसेज में लिखा, जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए! दिवाली खत्म हो गई है, पटाखे फोड़ना बंद करें. 10 नवंबर से सुबह 3 बजे तक बिना रुके पटाखे जलाए जा रहे हैं. अब बहुत हो गया. वायु प्रदूषण तो है ही…. ध्वनि प्रदूषण हमारी नींद को खराब कर रहा है.

To whomsoever it may Concern!

Diwali is OVER, Stop bursting crackers 🙅🏻‍♀️….. since 10th November, non stop crackers are being burnt till 3am in the morning 😡……. ENOUGH NOW…. Air pollution toh hai hi …. Noise pollution is killing our sleeps ….. — Rubina Dilaik (@RubiDilaik) November 15, 2023

छोटी बहू को ट्रोलर ने कहा एंटी हिंदू

इसके बाद एक्ट्रेस ने लगातार ट्वीट किए हैं, जिसमें लोग उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भद्दे कमेंट करने शुरु कर दिए, जिसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, एंटी हिंदू?? आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? इसके बाद अगले ट्वीट में इंस्टाग्राम पर किए गए कमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मेरे इंस्टाग्राम पर आकर कमेंट न करें… यह ज्ञान नहीं है, मिस्टर इंटेलिजेंटली डंब विपुल श्रीसथ! आपसे ज्यादा हम त्यौहार मनाते हैं, पर दूसरों को तकलीफ़ देकर नहीं…

Don’t come and comment on my Instagram….. its NOT GYAN , Mr. Intelligently Dumb Vipul Shrisath! Aapse se zyaada hum tyohaar manaatein hain, par doosron ko takleef dekar nahi …. pic.twitter.com/9bs9DxEABv — Rubina Dilaik (@RubiDilaik) November 15, 2023

दिवाली श्री राम के अयोध्या लौटने का जश्न है

अपने आखिरी पोस्ट में रुबीना ने कहा, ‘दिवाली, रोशनी का त्योहार है, श्री राम के अयोध्या लौटने का जश्न है! खैर, रामायण में 10 दिनों तक पटाखे फोड़ने का भी उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए आप सभी झूठे हिंदू प्रोपेगेंडा एजेंटों, जाओ और अपने पेड़ एकाउंट्स और नकली आईडी को हाईलाइट करने के लिए किसी और को ढूंढो! हिम्मत मत करना.’

Diwali, is a festival of lights , celebration of Shree Ram returning to Ayodhya !Well, Ramayan mein bursting crackers for 10days was never mentioned , So all you Pseudo Hindu propaganda agents , Go and find someone ELSE to highlight your paid accounts and fake ids! Dare NoT✋🏼🛑 https://t.co/QJakYtN4ZE — Rubina Dilaik (@RubiDilaik) November 15, 2023

इंटरनेट यूजर्स ने किया रुबीना दिलैक को ट्रोल

रुबीना का ट्वीट आते ही लोगों ने उन्हें भला-बुरा कहना शुरू किया. मसलन, एक यूजर ने लिखा है, “अपने कमरे में AC इस्तेमाल बंद करें. निजी इस्तेमाल के लिए BMW/ऑडी कार यूज करना बंद करें. 365 दिन मजे लेंगी और अब ज्ञान पेल रही हैं.” एक अन्य यूजर का कमेंट है, “शर्म आ रही है कि आपको बिग बॉस में सपोर्ट किया. एंटी हिंदू एक्ट्रेस.” एक यूजर ने लिखा है, “अपना एंटी हिंदू एजेंडा बंद करें. यह ट्वीट अभी डिलीट करें बॉलीवुडिया.”