Rubina Dilaik Emotional Video Viral On Social Media As She Reveal’sStruggle: कोरोना वायरस की दूसरी लहर में टीवी के कई सितारे भी इसकी चपेट में आये हैं और इस लिस्ट में किन्नर बहू रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) का नाम भी शामिल है. दरअसल रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हो गई थीं, जिसके बाद वह अपने घर शिमला चली गईं और वहां घर पर कई दिनों से क्वारंटीन में थी. ऐसे में अब एक्ट्रेस पहले से बेहतर हैं और स्वस्थ है जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है और अपना दर्द बंया किया है. Also Read - कोरोना की चपेट में आई 'शक्ति' एक्ट्रेस Rubina Dilaik, कहा- 'एक महीने बाद करूंगी प्लाज्मा डोनेट'

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने वीडियो में बताया कि अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। वह 70 फीसदी रिकवर हो चुकी हैं. रुबीना ने यह वीडियो अपने यूट्यूब (Rubina Dilaik YouTube channel) चैनल पर शेयर किया है और बताया कि इस दौरान रुबीना (Rubina Dilaik) वीडियो में अपने परिवार का अभार व्यक्त करते हुए रोने भी लगती हैं. Also Read - Rubina Dilaik का फोन नंबर हो गया लीक, पति Abhinav Shukla ने डंके की चोट पर कहा-पंगा मत लेना

वीडियो में उनकी बहन ज्योतिका और मां दूर से ही उन्हें खाना और अन्य जरूरी सामान देती हुई दिखाई दे रही हैं. इसके लिए रुबीना (Rubina Dilaik) ने अपने परिवार को भी धन्यवाद किया और कहा, ‘मैं लंबे समय से इसे आप सभी के साथ साझा करने की सोच रही थी. मैं बेहद धन्य हूं, मैं कहूंगी कि मेरा एक अद्भुत परिवार है, एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला पति, पूरी तरह से प्यार करने वाला और माता-पिता का समर्थन करने वाली मेरी बहनें अद्भुत हैं, मैं बेहद आभारी हूं. मेरे फैंस भी, मैं शुभकामनाएं पढ़ रही हूं’ .

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपने फैंस से हर पीड़ित के लिए प्रार्थना करने और उन्हें सूचित करने का आग्रह किया कि क्या वह किसी भी तरह से मदद कर सकती है. मैं चाहती हूं कि आप लोग हर उस इंसान के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं. मुझे बताना अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो, मदद कर सकूं किसी की. मैं सच में मदद करना चाहती हूं, मैं अपने बलबूते जो भी कर पाऊंगी जरूर करूंगी’.