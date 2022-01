Rubina Dilaik Latest Photos: छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) सुर्ख़ियों में रहना जानती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल जीतने वाली रुबीना अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं. टीवी शो ‘छोटी बहू’ में राधिका का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर हुई रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) फैशन और स्टाइल के मामले में भी आगे रहती हैं. सोशल मीडिया पर वो अपनी ग्लैमरस तस्वीरों (Rubina Dilaik Sizzling Photos) से खूब सनसनी मचाती हैं. इस बार रुबीना ने अपने बोल्ड लुक से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. बिग बॉस 14 का खिताब जीतने वाली रुबीना ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका हॉट अंदाज़ नज़र आ रहा है.Also Read - Allu Arjun की पत्नी का हुस्न है क़यामत! ग्लैमरस अंदाज़ से बॉलीवुड हसीनाओं को देती हैं मात- Photos

इन तस्वीरों में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik in Off Shoulder Dress) ने ऑफ शोल्डर गाउन पहना है. स्टाइलिश ब्लू गाउन और ग्लॉसी मेकअप में रुबीना किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं. उनका कातिलाना अंदाज़ हर किसी को पसंद आ रहा है. इस कड़कड़ाती ठंड में रुबीना का ये अवतार देखकर उनके फैंस काफी खुश हो गए हैं. इन तस्वीरों में उनके चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है. रुबीना के चाहने वाले उनके इस पोस्ट पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

बता दें कि टीवी की इस स्टार एक्ट्रेस ने हर लुक में सनसनी मचाई है. चाहे एथनिक ड्रेस हो या वेस्टर्न, रुबीना ने हर स्टाइल को बखूबी कैरी किया है. साल 2017 में रुबीना दिलैक को ‘ज़ी गोल्ड अवार्ड्स’ में ‘मोस्ट फिट एक्ट्रेस’ के पुरुस्कार से सम्मानित किया गया था वहीं साल 2015 में रुबीना को ‘दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स’ में ‘आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रिब्यूशन इन टेलीविज़न इंडस्ट्री’ के पुरुस्कार से भी नवाज़ा जा चुका है.