Rubina Dilaik dances in Shakti Astitva Ke Ehsaas Kii promo after bigg boss 14 watch video- रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) की विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) फेमस सीरियल ‘शक्ति : अस्तित्व के एहसास की’ (Shakti -Astitva Ke Ehsaas Ki) के प्रोमो वीडियो में डांस करती हुईं नज़र आ रही हैं. इस वीडियो को कलर्स टीवी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसके साथ कैप्शन दिया है- Milne wala hai aapko ek pyaara sa surprise! Kya kardi hai inke swaagat ki taiyaari shuru? Also Read - Serial Kisser....Serial Kisser सुनते-सुनते परेशान हो गए थे इमरान हाशमी, फिर उठाया ये कदम

Dekhiye #Shakti, Mon-Fri raat 8 baje sirf #Colors par. बता दें, रुबीना, सौम्या के किरदार में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. वह शो में दो साल बाद लौटी हैं और अब वह इसमें सौम्या के अपने किरदार को दोहराएंगी. Also Read - आरसी और छम्मा तिवारी के हरियाणवीं गाने पर जोरदार ठुमके, सपना चौधरी के बाद लोग हुए इनके दीवाने, देखें Video

View this post on Instagram A post shared by Rubina Dilaik (@rubinadilaik)



रुबीना कहती हैं, “एक अंतराल के बाद मैं एक नई भावना, नई शक्ति और नए संकल्प के साथ सौम्या के रूप में अपनी वापसी कर रही हूं. यह घर वापस लौटने जैसा अनुभव है. मुझे कास्ट के साथ फिर से काम करने का बेसब्री से इंतजार है और साथ ही मैं शो में एक गजब के नए मोड़ के लिए भी उत्साहित हूं.”