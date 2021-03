Rubina Dilaik did not go to meet Rakhi Sawant cancer patient Mother in the Hospital: Bigg boss 14 में राखी सांवत ही थी जिसने घर में रौनक लगाई रखी. लेकिन किसी को क्या पता था कि उस हंसी के पीछे कितना दर्द छिपा है. राखी की मां को कैंसर है. बिग बॉस से बाहर आकर राखी अपनी मां की सेवा में लग गई. शो से मिले 16 लाख रुपए को इस्तेमाल उन्होंने अपनी मां के इलाज में खर्च कर दिए. कई सेलेब्स राखी की मां को मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे. राखी ने सबका धन्यवाद किया. Also Read - साउथ सुपरस्टार अजीत ने फिर जीता लोगों का दिल, एक्टिंग ही नहीं शूटिंग चैंपियनशिप में जीते 4 गोल्ड मेडल

हाल ही में वे एक इवेंट में गई जहां उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि Rubina Dilaik और Abhinav Shukla उनकी मां को देखने तक नहीं आए. राखी ने कहा कि मैंने एक न्यूज में देखा कि रुबीना ने कहा है कि मेरी मदद करेंगी लेकिन मैं उन्हें बता दूं, मुझे उनकी किसी मदद की जरूरत नहीं है. लेकिन मेरी मां चाहती हैं तुमसे एक बार मुलाकात करना. Also Read - Kundali Bhagya की 'प्रीता' ने पूल में दिए Hot Pose, देखिए Shraddha Arya की ग्लैमरस तस्वीरें

बता दें, राखी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी मां (Rakhi Sawant’s Mother Fighting With Cancer) की तस्वीरें शेयर की थीं और बताया कि वो कैंसर की लड़ाई लड़ रही हैं. राखी ने अपने फैन्स से दुआएं मांगने के लिए कहा है. राखी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- ‘प्लीज़ मां के लिए दुआ करें. वो कैंसर ट्रीटमेंट से गुज़र रही हैं.