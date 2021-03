Rubina Dilaik- ABhinav Shukla Receives Blessings From Guru Ma Of Kinnar Samaj: हाल ही में बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की विजेता बनी टीवी की बहू और शक्ति (Shakti) शो की एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इन दिनों अपने घरवालों और दोस्तों के साथ जमकर पार्टी कर रही हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस के साथ अपने वीडियो और तस्वीरें साझा करती रहती हैं. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने हाल ही में अपने दोस्तों और पति अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के साथ जमकर पार्टी की थी. ऐसे में अब एक्ट्रेस को मिलने वो आए हैं जिनके दम पर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपनी पहचान बनाई है. Also Read - Deepika Padukone के पैरों से बहता रहा खून लेकिन वो करती रही डांस, पति Ranveer Singh ने सुनाया किस्सा

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके घर पर किन्नर समाज की गुरू मां आई हैं. रुबीना (Rubina Dilaik) इस दौरान उन सभी को तोहफे देती हुई नजर आ रही है साथ ही उनका आशीर्वाद भी ले रही हैं. बता दें कि गुरू मां यानी अन्नू रुबीना (Rubina Dilaik) के शो शक्ति (Shakti) में उनकी को-स्टार रह चुकी हैं.



रुबीना (Rubina Dilaik) ने वीडियो शेयर किया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे अभिनव (Abhinav Shukla) और रुबीना (Rubina Dilaik) ने अन्नू जी के साथ चाय पीते औऱ बातें करते हुए दिख रहे हैं. रुबीना ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि, ‘अन्नू जी शो शक्ति का एक्टिव तरीके से हिस्सा रही थीं. अन्नू जी को अभिनव शुक्ला से खासतौर से मिलना था क्योंकि उन्हें वो अच्छे लगे’.