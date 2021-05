Rubina Dilaik share 5 tips to recover from Covid 19- अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया, जिस पर उन्होंने उन सभी चीजों का जिक्र किया, जिसे उन्होंने कोविड से अपनी रिकवरी के दौरान किया. वीडियो में वह उन पांच चीजों के बारे में बात करती हैं, जिसे उन्होंने कोविड से जंग लड़ने के दौरान किया. उन्होंने कहा कि रिकवरी के दौरान उन्होंने सेहतमंद खाना खाया, खूब सारा पानी पीया, योगाभ्यास किया, समय पर दवाइयां लीं और संगीत का आनंद लिया. Also Read - भारत को बड़ी राहत, इंग्लैंड दौरे से पहले Prasidh Krishna की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव

अपने इस पोस्ट के कैप्शन में अभिनेत्री ने लिखा, "मैं 19 से अधिक दिन क्वॉरंटाइन में रही. लेकिन ये वो 5 चीजें हैं, जिसने अधिक तेजी से रिकवरी करने मेरी मदद की. सबसे जरूरी अपने पसंदीदा म्यूजिक को सुनना और खुश रहना है. हैश टैग स्टे सेफ हैश टैग कोविड 19 हैश टैग कोविड रिकवरी हैश टैग मेडिटेट हैश टैग हाइड्रेट हैश टैग बी हैप्पी."

रुबीना कुछ हफ्ते पहले कोविड की जांच में पॉजिटिव पाई गई थीं. वह शिमला में थीं और वहीं पर खुद को क्वॉरंटाइन कर लिया था.