Rubina Dilaik Falls In Swimming Pool Ali Goni Jumped And Saved Her Life:बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के फिनाले में अब बस 4 हफ्ते बचे हैं, ऐसे में घर आए दिन घर में कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है. वहीं बिग बॉस (Bigg Boss) भी इस दौरान घरवालों को जमकर टास्क देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे टास्क जिसमें घरावालों की परेशानी दोगुनी बढ़ जाएगी. ऐसे में हाल ही में बिग बॉस (Bigg Boss 14) ने अपने ट्विटर हैंडल से आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है जिसमें रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) बार-बार स्विमिंग पूल में गिरती हुई नजर आ रही हैं.

इस वीडियो में इस वीडियो को बिग बॉस (Bigg Boss 14) ने शेयर करते हुए लिखा, 'हर काम जो करना पड़ेगा बार- बार तो क्या होगा घरवालों का हाल'. इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले एपिसोड में घरवालों को ऐसा खास टास्क दिया जाने वाला है जिसमें वह एक काम को बार- बार करते नजर आएंगे.

बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि वो सभी टाइम रूम में लॉक कर दिए गए हैं, वहीं बाद में सभी घरवाले बिंदास होकर नाच रहे थे और पूल के पास बैठीं रुबीना (Rubina Dilaik) अचानक ही फिसकर पूल में गिर जाती हैं. अली की नजर रुबीना पर पड़ती है और तुरंत ही पूल में छलांग लगा देते हैं. यह देख सभी के होश उड़ जाते हैं. इसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि यह ऐक्शन रीप्ले था.



एपिसोड के लेटेस्ट प्रोमो वीडियो सामने आए है जिसमें रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) स्विमिंग पूल में गिर जाती हैं और विकास गुप्ता (Vikas Gupta) चिल्लाते हुए कहते हैं कि, रुबीना स्विमिंग पूल में गिर गई”. वहीं दूसरी तरफ अली गोनी पानी में कूदकर उसे बचा लेते हैं. विकास भी रुबीना के पास जाते हैं पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो तब रूबीना दिलैक कहती है कि नहीं.