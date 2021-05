Bigg Boss Former Winner And Shakti Actress Rubina Dilaik Covid Positive: भारत इस वक्त कोरोना की महामारी के दौर से गुजर रहा है और इस दौरान कई सारे स्टार भी इसके चपेट में आ चुके हैं औऱ कुछ ने तो अपनी जान भी गंवाई है. ऐसे में इस लिस्ट कोरोना की चपेट में अब ‘शक्ति’ एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) भी आ चुकी हैं औऱ उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी अपने फैंस को दी है. रुबीना (Rubina Dilaik) ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उनके साथ संपर्क में आए लोगों से कोरोना का टेस्ट कराने का भी आग्रह किया है. Also Read - Rubina Dilaik का फोन नंबर हो गया लीक, पति Abhinav Shukla ने डंके की चोट पर कहा-पंगा मत लेना

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा- ‘मैं भी अब एक महीने बाद प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी. टेस्ट पॉजिटिव आया है. 17 दिनों के लिए होम क्वारंटीन पिछले 5 से 7 दिनों में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया अपना टेस्ट करवाएं’.



अगर रुबीना (Rubina Dilaik) के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो वह फेमस सीरियल ‘शक्ति : अस्तित्व के अहसास’ की में नजर आ रही हैं. उनके सौम्या वाले किरदार को उनके फैंस काफी लंबे समय से मिस कर रहे थे. इसके अलावा रुबीना का पहला म्यूजिक वीडियो मरजानियां रिलीज हुआ था. इस गाने में उनके साथ अभिनव शुक्ला भी नजर आए थे. इस गाने को नेहा कक्कड़ ने अपनी आवाज दी थी.