Rubina Dilaik Debut Film 'Ardh' First Look Released: टेलीविजन की लोकप्रिय एक्ट्रेस और बिग बॉस (Bigg Boss) विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) अब बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रही हैं. बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) के साथ फिल्म 'अर्ध'(Ardh) से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं. 'अर्ध' का फर्स्टलुक भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें राजपाल यादव और रुबीना दिलैक (Rajpal Yadav and Rubina Dilaik) एक साथ नजर आ रही हैं. रुबीना ने खुद इंस्टाग्राम (Rubina Dilaik and Rajpal Yadav) पर अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है. पोस्टर मे रुबीना लाल साड़ी पहने नजर आ रही हैं, वहीं राजपाल यादव भी सामान्य आदमी की तरह दिखाई दे रहे हैं.

'अर्ध' का पोस्टर शेयर करते हुए रुबीना ने कैप्शन में लिखा, 'अपने सपनो के साथ जिंदगी जीने का तरीका सिखाने आ रही है ZEE5 की नई फिल्म अर्ध.' अपकमिंग फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रुबीना दिलैक को खूब शुभकामनाएं मिल रही है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज डेट का भी ऐलान किया है. 'अर्ध' का ट्रेलर कल यानी 18 मई को सुबह 11 बजे रिलीज होगा. फिल्म के पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजपाल और रुबीना एक गांव के सीधे-साधे लोग हैं, जो अपने सपनों को लेकर शहर आते हैं.

अब फिल्म के ट्रेलर को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, उम्मीद की जा रही है कि फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ‘अर्ध’ में रुबीना ‘मधु’ नाम की महिला का किरदार निभा रही हैं. वहीं राजपाल यादव एक ट्रांसजेंडर की भूमिका में हैं, जो मंबई हीरो बनने मुंबई आता है. रुबीना दिलैक (मधु) शहर आने के बाद राजपाल यादव की मदद करती हैं. फिल्म ‘अर्ध’ का निर्देशन पलाश मुंचाल ने किया है. यह उनकी पहली फिल्म है.