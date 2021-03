Rubina dillaik and Abhinav Shukla dance video on Jasmine Bhasin ally goni song tera suit fans says original se achha hai-बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट रहे अली गोनी और जैस्मिन भसीन का गाना ‘तेरा सूट’ इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. इस गाने को टोनी कक्कड़ ने गाया है. लोगों ने दोनों की केमेस्ट्री को गाने में खूब पसंद किया है. अब हाल ही में रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वो इसी गाने पर डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं. Also Read - Gandii Baat Actress Anveshi Jain ने शेयर की गदर तस्वीरें, परेशान हो गई थीं जब छेड़ते थे लड़के फिर...

फैंस को उनका ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है. एक यूजर ने तो ये तक लिखा- ये ऑरिजनल गाने से बेहतर है.



बता दें, अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक भी एक गाने में साथ नज़र आने वाले हैं. गाने का नाम है- मरजानेया. ये गाना 18 मार्च को रिलीज होगा.