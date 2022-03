Raashii Khanna Bollywood Return: साल 2013 में आई फिल्म ‘मद्रास कैफे’ (Madras Cafe) से बॉलीवुड में एंट्री लेने वालीं एक्ट्रेस राशि खन्ना (Raashii Khanna) इन दिनों अपनी वेब सीरीज ‘रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस’ (Rudra: The Age of Darkness) को लेकर सुर्खियों में हैं. डिज्नी+ हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज में एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) मुख्य किरदार में हैं. ‘रुद्र’ में राशि खन्ना के काम को खूब सराहा जा रहा है. उन्होंने बॉलीवुड (Bollywood) के अलावा साउथ फिल्मों में भी नाम कमाया है. हाल ही में राशि खन्ना ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अपने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है.Also Read - The Kashmir Files BO Collection 16वें दिन भी सिनेमाघरों में छाई रही 'द कश्मीर फाइल्स', वीकेंड पर कमाई में आया उछाल

राशि खन्ना जल्द ही धर्मा प्रोडक्शंस की 'योद्धा' में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और दिशा पटानी के साथ बिग स्क्रीन शेयर करेंगी. बॉलीवुड में अच्छी फिल्में न मिलने के बाद राशि ने साउथ फिल्मों की ओर रुख किया, जहां उन्हें सफलता का स्वाद चखने को मिला. इंटरव्यू में 31 वर्षीय एक्ट्रेस ने 9 साल बाद बॉलीवुड में अपनी वापसी को लेकर कई सारे बातें की.

एक्ट्रेस राशि खन्ना ने अपना बॉलीवुड और टॉलीवुड का अनुभव बताते हुए कहा, साउथ फिल्मों में आपको 'लेडी', 'लस', 'मिल्की ब्यूटी' के तौर पर लेबर किया जाता है. यह तभी रुकता है जब आप पलटकर जवाब देंगे. सच तो ये है कि मैं सेक्सिज्म के बारे में नहीं जानती लेकिन कभी-कभी मैं कुछ अच्छे किरदार खो देती हूं क्योंकि लोगों को लगता है मैं बहुत सुंदर हूं. बॉलीवुड में एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि आप या तो एक ग्लैमर डॉल या एक महान अभिनेता हो सकते हैं, आप दोनों नहीं हो सकते. कुछ लोगों ने मुझे ये कहते हुए रोल देने से इनकार कर दिया कि मैं उस भूमिका के लिए बहुत प्रिटी हूं.