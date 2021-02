Ruhi Singh bikini pics talks about ekta kapoor new web series Bang Baang the sound of crimes-एकता कपूर की नई वेब सीरीज ‘बैंग बैंग : द साउंड ऑफ क्राइम्स’ में पुलिस की भूमिका निभा रहीं अभिनेत्री रूही सिंह का कहना है कि बचपन से उनके सभी एक्शन हीरोज महिलाएं ही रही हैं और वह इन्हीं से प्रेरित होती रही हैं. Also Read - आखिर किस बात से इतनी परेशान हो गईं Sunny Leone? पुलिस को बतानी पड़ी सारी सच्चाई

रूही ने को बताया, "बड़े होने के दौरान मेरे सभी एक्शन हीरोज महिलाएं ही रही हैं. 'जेना द वॉरियर प्रिंसेज' मेरी पसंदीदा एक्शन हीरो रही हैं और मुझे 'वंडर वुमन' भी काफी पसंद थी. मुझे एंजेलिना जोली और उनके निभाए किरदारों से भी काफी लगाव रहा है और मैं हमेशा से ही कुछ ऐसा निभाना चाहती थी. किसी सशक्त महिला की भूमिका. मुझे लगता है कि यह एक काफी दिलचस्प शैली है और काम करने लायक एक दिलचस्प क्षेत्र भी है."

अपने किरदार के बारे में वह कहती हैं, “मेरे किरदार का नाम मीरा है. वह एक महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की होने के साथ ही एक समझदार पुलिस ऑफिसर भी है, जो न्याय के लिए काम करती है.”

‘बैंग बैंग : द साउंड ऑफ क्राइम्स’ को श्रद्धा पासी जयरथ द्वारा निर्देशित किया जा रहा है. इसमें मशहूर सोशल मीडिया स्टार मास्टर फैसू भी हैं. इसे ऑल्ट बालाजी और जी5 पर प्रसारित किया जाता है.