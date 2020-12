Ruhi Singh Looks Hot and Sexy sensuous in latest Bikini pics all set to make fire on internet see sultry pics: कैलेंडर गर्ल Ruhi Singh ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी बिकिनी तस्वीरें शेयर की हैं. टाइगर प्रिंट की बिकिनी में रुही काफी हॉट लग रही हैं. बता दें, जयपुर की रहने वाली रूही फेमिना मिस इंडिया की पहली रनरअप रह चुकी हैं. 1991 में जन्मीं रूही बचपन से ही सिंगर बनना चाहती थीं, लेकिन मॉडलिंग में आने के बाद वह एक्टर बन गईं. Also Read - बिग बॉस में जलवे दिखाने वाली रुबीना दिलैक इन हॉट तस्वीरों में करती हैं कत्लेआम, इश्क हो जाता है हर अदा देखकर!

एक इंटरव्यू में रुही ने कहा था कि वे सोच समझकर ही किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है. क्योंकि वे खुद को अभी इस स्टेज पर नहीं मानती हैं कि कुछ भी करो रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा.

खूबसूरत रूही ने मिस मॉडल ऑफ़ वर्ल्ड का भी ख़िताब अपने नाम किया था. इसके साथ ही वह मिस यूनिवर्सल पीस का ख़िताब भी अपने नाम कर चुकी हैं.