'रनवे 34 First Movie Review: अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'रनवे 34' पर्दे पर आने वाली है, ऐसे में फिल्म को लेकर चर्चा का बाजार अभी से गर्म हो गया है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ 2 और जर्सी से टक्कर मिलेगी. बता दें कि ये जर्सी का दूसरा हफ्ता है औऱ फिल्म पहले ही पर्दे पर गिर चुकी है. ऐसे में रनवे 34 का सारा मुकाबला केवल केजीएफ से ही होगा. फिल्म रनवे 34 शुक्रवार को रिलीज होगी, यह फिल्म कई वजहों से प्रमुख है. इसे देखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की जोड़ी एक दूसरे के आमने-सामने दिखाई देगी. ट्रेलर और पहला लुक देखने के बाद फैंस इस फिल्म को लेकर उत्साहित हैं. ऐसे में अब फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ चुका है, तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसी है फिल्म.

'रनवे 34' (Runway 34) 29 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और फिल्म की कहानी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिग के इनवेस्टिगेशन के ईर्द-गिर्द बुनी गई है. ऐसे में 'रनवे 34' की रिलीज से पहले ही तारीफ की जा रही है और उमैर संधू ने फिल्म की जमकर तारीफ की है, उन्होंने बताया कि फिल्म का क्लाईमैक्स बहुत जबरदस्त है. बता दें कि उमैर संधू ओवरसीज बोर्ड के सदस्य हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की दिल खोलकर तारीफ की है और इसका पहल रिव्यू कर दिया है.

My First Review of #Runway34 is Trending Worldwide! A Well Made film in all aspects! @ajaydevgn @Rakulpreet @SrBachchan gave Power Packed Performances. ⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/ZtvCgxH9da

— Umair Sandhu (@UmairSandu) April 26, 2022