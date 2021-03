Rupali Ganguly and her husband Ashwin Verma to appear on Nach Baliye 10!: मशहूर टीवी सीरियल अनुपमा में नजर आ रहीं एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) इन दिनों बेहद चर्चा का विषय बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग के दम पर सबका दिल जीत लिया है. और उनके शोअनुपमा (Anupamaa) को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है और पिछले लंबे समय से यह दर्शकों के पसंदीदा और सबसे ज्यादा देखे गए शोज की लिस्ट में बना हुआ है. ऐसे में अब खबरों आ रही हैं कि स्टार प्लस (Star Plus) पर ही आने वाले एक मशूहर शो नच बलिए 10 (Nach Baliye 10) में अपने पति के साथ नजर आने वाली हैं. Also Read - Baby Bump के बाद Shehnaaz Gill की इन तस्वीरों का तहलका, हुस्न की तारीफ जितनी की जाए कम है

रुपाली (Rupali Ganguly) को लेकर खबरें हैं कि वो डांस रिएलिटी शो नच बलिए के 10वें सीजन में अपने पति अश्विन वर्मा (Ashwin Verma) के साथ नजर आएंगी. इन खबरों पर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी औऱ कहा कि- 'अश्विन और मेरे नच बलिए में हिस्सा लेने की सभी खबरें गलत हैं. मैं नच बलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति अश्विन कभी पर्दे पर नहीं आएंगे, वो मुझे अनुपमा में काम करते देखकर खुश हैं. इसलिए डांस करने का सवाल ही नहीं उठता'.

वहीं रुपाली की बात करें तो दर्शक उन्हें ‘अनुपमा’ के रोल में बहुत पसंद कर रहे हैं, टीआरपी के मामले में शो पिछले काफी समय से टॉप पर बना हुआ है. बता दें कि ‘नच बलिए 10’ को लेकर लंबे टाइम से खबरें आ रही थीं. टीवी डांसिंग रियलिटी शो मे को भी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस टीवी रियलिटी शो को ऑन एयर हुए 10 साल हो चुके हैं. अगस्त 2020 में चर्चा थी कि नच बलिए करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के साथ वापसी कर रहा है.