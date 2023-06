रुपाली गांगुली होटल में जाकर मांगती हैं बाल्टी, जानें शॉवर से क्यों दूर रहती हैं 'अनुपमा'

Rupali Ganguly Always Take Bath With Bucket: रूपाली गांगुली ऐसा सोचती है कि दिखावे के इवेंट करने से अच्छा है इंसान को इस बारे में सोचना चाहिए.

Rupali Ganguly Always Take Bath With Bucket: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ फेम रुपनली गांगुली यानि की ‘अनुपमा’ इन दिनों घर घर की पसंद बनी हुई हैं. इतना ही नहीं ये सीरियल टीआरपी के लिस्ट में टॉप पर है. वैसे तो हर दिन सीरियल के जरिये रुपाली गांगुली कुछ नए मेसेजेस देती रहती हैं, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ पर नजर डालें तो उन्हें सादगी भरा जीवन बहुत पसंद है. इस मॉडर्न जमाने में भी बहुत कुछ पुराने जमाने की तरह फॉलो करती हैं. पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में रुपाली गांगुली को देखा जाता है कि जानवरों और प्रकृति से कितना प्यार है. साथ हीं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया भी है कि दिखावा ना करके ऐसा कुछ करती हैं जो आने वाली जेनेरेशन के लिए फायदेमंद हो. आइए जानते हैं ऐसा क्यों करती हैं एक्ट्रेस

शॉवर लेना छोड़ चुकी हूं रुपाली

अनुपम फेम रुपाली गांगुली ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बताया कि वह प्रकृति के काफी कुछ करती हैं और ये चीजें आम इंसान और सरकार भी कर सकती है, जिससे हमारे आने वाली जेनेरेशन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. रुपाली आगे बताती हैं कि मैंने पानी बचाने के लिए बहुत पहले ही शॉवर लेना छोड़ चुकी हूं और बाल्टी से नहाती हूं. होटल में भी जाने पर बाल्टी मांगती हूं. ऐसा करने से हम पानी बचा सकते हैं और छोटे-छोटे चेंजेज से बहुत बड़ा कर सकते हैं.

दिखावे से रहती हैं दूर

रूपाली गांगुली का कहना है कि आज कि दुनिया दिखावे में ज्यादा हकीकत में काम जीती है. अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए नई-नई कार महंगे गिफ्ट रोज नए कपड़े लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूं. उनका कहना है कि मैं स्टेटस दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करती, मैं कपड़े भी तब तक नहीं फेकती जबतक वो पुराने नहीं हो जाते. जो चीज जितनी इतेमाल की है उसको उतना ही करना चाहिए. किसी को क्या ही दिखाना? उनका मानना है कि हमें शहर में रहकर जो चीजें छोटी लगती हैं वो गांव के लोगो के लिए बहुत जरुरी होती है.

प्लास्टिक और टिशू के यूज पर बोली अनुपमा

रूपाली गांगुली से प्लास्टिक के यूज को लेकर सवाल पर उन्होंने बताया कि प्लास्टिक का इतेमाल करती हैं लेकिन ऐसा नहीं कि इस्तेमाल के बाद उसे फेंक देती हैं. साथ हीं बताती हैं कि आज कल लोग हाथ धोने के बाद एक बार में बहुत ज्यादा टिशू पेपर का यूज करते हैं वहीं रुपाली इसे दूर रहती हैं वो अपने पर्स में रुमाल रखती हैं और पानी पीने के लिए घर से बोतलें भर कर लती हैं. बोतल खाली होने पर प्रोडक्शन हाउस के सेट पर वाटर कूलर है, वहीं से भर लेती हैं. बता दें कि उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वो लेदर का इस्तेमाल बहुत पहले छोड़ चुकी हैं

