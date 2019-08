Saaho 1st day Box Office Collection: फिल्मी दुनिया में आए दिन रिकॉर्ड्स बनते-टूटते हैं. प्रभास (Prabhas) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म ‘साहो’ कुछ ऐसे ही नए रिकॉर्ड्स छूने की राह में है. ‘साहो’ रिलीज के पहले दिन ही अच्छी कमाई कर इस साल की तीसरी बेस्ट ओपनिंग फिल्म की लिस्ट में आ गई है. एक तरफ ‘बाहुबली’ वाले प्रभास और श्रद्धा की जोड़ी को लोग पसंद कर रहें हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने फिल्म को निगेटिव रिव्यूज भी दिए हैं. इसके बाद भी एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने पहले दिन हिंदी वर्जन में लगभग 24 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं, पूरे भारत में 95 करोड़ का बिजनेस कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

‘साहो’ सलमान खान की ‘भारत’ के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरा सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है. इस साल की सबसे बड़ी ओपनर वाली फिल्मों की सूची में ‘कलंक’ (21.60 करोड़ रुपये) और ‘केसरी’ (21.06 करोड़ रुपए) भी शामिल हैं. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ‘साहो’ की पहली दिन की कमाई के बारे में ट्वीट कर लोगों को बताया.

#Saaho has a superb Day 1… Prabhas’ superstardom post #Baahubali2 + hype surrounding the biggie + excellent advance bookings ensured fantastic numbers… Day 2 and 3 biz crucial to pack a solid weekend total… Fri ₹ 24.40 cr Nett BOC. India biz. #Hindi version.

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 31, 2019