प्रभास की बहुभाषी फिल्म ‘साहो’ अपनी घोषणा के वक़्त से ही सही दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है और दुनिया भर में फैंस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में, निर्माताओं ने अपना पहला गाना ‘साइको सैयां’ रिलीज किया था जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इतना ही नहीं, फ़िल्म के प्रति जनता का उत्साह बनाये रखने में भी निर्माता कोई कसर नहीं छोड़ रहे है.

करण जौहर की पार्टी एन्जॉय कर रहे सेलेब्स पर लोगों ने निकाला गुस्सा, बोले- सब नशे में टल्ली हैं

अभिनेता ने गेम का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा,”Hi Darlings! Get into my shoes and experience the action with #SaahoTheGame. Launching soon!

#SaahoOnAugust30 #Saaho”



फ़िल्म को अलग अंदाज में प्रोमोट करने की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए, निर्माताओं ने अब दर्शकों को अधिक उत्साहित करने के लिए फिल्म पर आधारित एक एक्सक्लूसिव गेम लॉन्च करने का फैसला किया है.

‘साहो-द गेम’, साहो प्रशंसकों के लिए एक्शन से भरपूर एक गेम होगा जिसमें खिलाड़ी शहर के चारों ओर घूमते हुए नायक (प्रभास) की भूमिका निभाएगा और अपने हथियार एवं जेटपैक के साथ दुश्मनों को ढ़ेर करते हुए नज़र आएगा. इस गेम को खेलने वाले प्लेयर के लिए गिफ्ट्स का भी इंतज़ाम किया गया है जहाँ खिलाड़ी को साहो गुडीज़ और मूवी टिकट्स जीतने का मौका मिलेगा.

हैदराबाद में स्थित भारत की एक प्रमुख खेल सर्विस कंपनी ‘पिकसालोट लैब्स’ को इस खेल को बनाने और लॉन्च करने का जिम्मा दिया गया है.

‘साहो – द गेम’ अगस्त महीने के मध्य में लॉन्च किया जाएगा.

सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है “साहो” में सुपरस्टार प्रभास अपने एक्शन का दमखम दिखाते हुए नज़र आएंगे. बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के साथ इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन भाषाओं में शूट किया जा रहा है. साहो में प्रभास और श्रद्धा कपूर के अलावा नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी, महेश मांजरेकर, चंकी पांडे, अरुण विजय और मुरली शर्मा एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हुए नज़र आएंगे.

“साहो” एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसे टी-सीरीज़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित और सुजीत द्वारा निर्देशित किया है. श्रद्धा कपूर और प्रभास अभिनीत फिल्म 30 अगस्त 2019 में रिलीज़ होने के लिए तैयार है.

बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की ताजा ख़बरें जानने के लिए जुड़े रहें India.com के साथ.