Also Read - Bigg Boss 13: शो के 5 हफ्ते बढ़ने से सिद्धार्थ शुक्ला को सताने लगा फीस का टेंशन, मेकर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

View this post on Instagram

We are back by popular demand 🌸 . . #SaathNibhanaSaathiya2 #WhoisGehna #devoleena #gopibahu @starplus @rstfofficial