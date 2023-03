Sabu Dastagir : भारत के कई फिल्मी एक्टर्स बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का डंका बजा चुके हैं. ‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर और दिवंगत एक्टर इरफान खान जैसे कई सितारे हॉलीवुड फिल्मों नजर आए. विदेशी फिल्मों से कई एक्टर्स के ऑफर आते हैं, लेकिन कुछ अपने बॉलीवुड से ही खुश हैं तो कुछ हॉलीवुड जाने का सपना लिए फिल्म करने को तैयार हो जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा पहला एक्टर था, जिसने हॉलीवुड में काम किया. कई लोग अमरीश पुरी और नसीरुद्दीन शाह को नाम ले सकते हैं, लेकिन हैं, क्योंकि इन दिग्गज एक्टरों ने भी हॉलीवुड में काम किया है, लेकिन वो पहले एक्टर नहीं थे.

जी हां, हॉलीवुड में काम करने वाले भारत का पहला एक्टर साबू दस्तगीर को माना जाता है, जिन्होंने 11 साल की उम्र में अपना हॉलीवुड डेब्यू किया. विदेशी फिल्मों में देश का नाम चमकाने वाले साबू दस्तगीर को अब लोगों ने भुला दिया है, बहुत कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं. हाथी के अस्तबल में काम करने वाले और गरीब साबू हॉलीवुड तक कैसे पहुंचे? ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है. उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में काम किया, बल्कि दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान एयरफोर्स में भी काम किया. जिस फिल्म ने बॉलीवुड में सुनील दत्त को बड़ा स्टार बनाया, वो फिल्म पहले साबू को ऑफर की गई थी. हालांकि किस्मत को कुछ और मंजूर था.

30 के दशक में साबू के पिता मैसूर राज्य के महाराजा के हाथी के महावत हुआ करते थे. साबू जब 9 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया. साबू और उनके बड़े भाई शेक दस्तगीर अनाथ हो गए, पिता के जाने के बाद दोनों ने अपने कुछ साल हाथी के अस्तबल में ही गुजारे. एक दिन साल 1935 में रॉबर्ट जे फ्लाहर्टी अपनी अगली फिल्म के लिए एक एलिफेंट ब्वॉय की तलाश में भारत आए. उन्होंने ‘नानूक ऑफ द नॉर्थ’ और ‘मोआना’ जैसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. एक दिन मैसूर पहुंचे रॉबर्ट घूमते-घूमते महाराजा के अस्तबल में पहुंच गए जहां, उनकी नजर 11 साल के साबू पर पड़ी. रॉबर्ट को देखते ही साबू ने एक्साइटेड होते हुए हाथी पर चढ़कर कई करतब दिखाए.