Mangal Sutra Ad Controversy: मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची (Sabyasachi) अपने फैशन ट्रेंड्स को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन हाल ही में वे अपनी मंगलसूत्र एड को लेकर विवादों में आ गए हैं. दरअसल, सब्यसाची ने एक मंगलसूत्र डिजाइन किया है जोकि देखने में काफी सुंदर है लेकिन इसे जिस मॉडल ने पहना है और जिस तरह से पहना है उसे लेकर लोगों में काफी रोष है.Also Read - एरिका फर्नांडिस ने छोड़ा Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi, प्लॉट से निराश एक्ट्रेस ने कहा- 'किरदार को कमजोर दिखाया गया'

सब्यसाची (Sabyasachi Mukherjee) की इस एड में मॉडल ने सिर्फ ब्रा पहनकर मंगलसूत्र को फ्लॉन्ट किया है. वहीं साथ में एक मेल मॉडल भी हैं जिन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है. Also Read - Dance Plus 6: ओटीटी के बाद टीवी पर होगी 'डांस प्लस 6' की वापसी, इस दिन से सजेगा डांस का महाकुंभ

View this post on Instagram A post shared by Sabyasachi (@sabyasachiofficial)

Also Read - Imlie Spoiler Alert 28 October: इमली को बहू का दर्जा देगी अपर्णा, आदित्य पर चढ़ेगा रोमांस का खुमार

सब्यसाची ने इसके कैप्शन में लिखा – the Royal Bengal Mangalsutra 1.2 and the Bengal Tiger Icon collection of necklaces, earrings and signet rings in 18k gold with VVS diamonds, black onyx and black enamel ‘एक रॉयल बंगाल मंगलसूत्र 1.2- बंगाल टाइगर आइकन VVS हीरे, काले गोमेद और काले तामचीनी के साथ 18 कैरेट सोने में हार.’

View this post on Instagram A post shared by Sabyasachi (@sabyasachiofficial)

बता दें, Sabyasachi के लहंगे देश और दुनिया में फेमस हैं. उन्होंने बॉलीवुड के तमाम सितारों के लिए लहंगे डिजाइन किए हैं.