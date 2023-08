Kishore Kumar Birth Anniversary: सचिन तेंदुलकर हैं किशोर कुमार के फैन, कहा 'दिल में उतरती है ये आवाज'

Kishore Kumar Birth Anniversary: 04 अगस्त को दिवंगत गायक और अभिनेता किशोर कुमार की 94वीं जयंती है. प्रतिष्ठित कलाकार हिंदी फिल्म बिरादरी में एक प्रसिद्ध और अत्यधिक सम्मानित चेहरा थे, जिन्होंने अपने संगीत, अभिनय और गायन कौशल, कॉमिक टाइमिंग के कारण लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया था. किशोर कुमार जब भी सिल्वर स्क्रीन पर आते ही उनकी मौजूदगी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी. ऐसे में भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर फैंस के लिए दिलचस्प वीडियो शेयर किया हैं. उन्होंने इसमें अपना फेवरेट गाना बताया है.

आजदिवंगत गायक और अभिनेता किशोर कुमार की 94वीं जयंती है. ऐसे में इस मौके पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर उन्हें याद करते हुए अपने फवेरेट गाने को बजाकर सुनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत करते हुए सचिन कहते हैं, ‘आज किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी पर एक ऐसा गाना लगाने वाला हूं, जिस गाने ने सभी का दिल जीता है. इसके बहुत ही पॉवरफुल लिरिक्स हैं. अभी प्ले करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप भी किशोर दा का अपना फेवरेट सॉन्ग जरूर शेयर कीजिए. सुनिए इस गाने को’