Sacred Games Actress Rajshri Deshpande On Her Nude Scenes says I am not a Porn Star– ‘सेक्रेड गेम्स’ सीरीज ने नेटफ्लिक्स पर आते ही तहलका मचा दिया था. एक वक्त था कि हर जुबान पर बस सेक्रेड गेम्स नवाजुद्दीन और राजश्री देशपांडे का ही नाम था. बोल्ड सीन से भरपूर वेब सीरीज में नवाजुद्दीन के साथ राज श्री मुख्य किरदार में हैं. राज श्री ने इस सीरीज में बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दीं. लेकिन इसके बाद वे मुश्किल में भी फंस गईं. राजश्री ने नवाजुद्दीन के साथ कई बोल्ड सीन दिए जिसके बाद उन्हें लोग अश्लील मैसेज करने लगे. Also Read - Sacred Games 3 को लेकर नवाजुद्दीन का बड़ा खुलासा, सुनकर हैरान हो गए सभी!

एक इंटरव्यू में राजश्री ने कहा – ‘ब्लाउज के बटन खोलकर यह सब करना मेरे लिए काफी मुश्किल था. मुझे थोड़ा तो अंदाजा था कि लोग मेरे दिए गए बोल्ड सीन्स को व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजेंगे. मैंने काफी हद कर इसे नजरअंदाज भी किया लेकिन सीरीज में दिए गए न्यूड सीन अब पोर्न साइट पर जाने लगे हैं. जिसकी वजह से लोग मुझे पोर्न एक्ट्रेस समझने लगे हैं.’ Also Read - पंजाबी गानों की सुपर मॉडल नेहा मलिक ने बिकिनी में ढाया कहर, तस्वीरें देखकर न रात कटती है न पहर

Also Read - रजित कपूर की 'गोल्डफिश' बनेंगी नीना गुप्ता, क्योंकि बात जहां से शुरु होती है वहीं...

राज श्री ने ये भी बताया कि कुछ कमेंट्स तो इतने खराब होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते. लेकिन मुझे अनुराग ने मुझे इस प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले ही कह दिया था कि फिल्म में कहानी की डिमांड को देखते हुए कुछ न्यूड सीन हैं अगर आपको एतराज हो तो इस वेब सीरीज को साइन नहीं कर सकती हैं. राजश्री ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो.