Sai Pallavi Video: बॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को दुनियाभर में देखा गया. इस फिल्म ने अपनी लागत से कई गुना ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नसंहार और पलायन को दिखाया गया था, जिसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से फिल्म देखने की अपील की थी. हालांकि फिल्म को लेकर कोई न कोई नया विवाद सामने आता ही रहता है. बीते दिनों साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) ने 'द कश्मीर फाइल्स' पर एक बयान देकर अपनी मुश्किलें बढ़ा लीं. अब उन्होंने एक वीडियो शेयर कर सफाई दी है.

साई पल्लवी ने क्या कहा था?

दो दिन पहले एक्ट्रेस साई पल्लवी ने 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर दिखाए गए अत्याचार और उनकी हत्या पर फिल्माए गए सीन की तुलना मॉब लिंचिंग से की थी. इस पर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ, एक्ट्रेस के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया. बयान पर विवाद के बाद अब साई ने सफाई दी है. एक स्पष्टीकरण वीडियो जारी करते हुए साई पल्लवी ने धार्मिक हिंसा पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि पलायन गलत था, लेकिन गौरक्षकता भी गलत थी.

एक्ट्रेस ने दी सफाई

साई पल्लवी के बयान के बाद से ऑनलाइन आक्रोश फैल गया था,कई लोगों ने उन पर कश्मीरी पंडित त्रासदी को तुच्छ बनाने का आरोप लगाया. अपनी सफाई में साईं पल्लवी ने इंस्टाग्राम पर जोर देकर कहा कि वह कभी भी दुखद स्थिति को कम नहीं करेंगी, यह दावा करते हुए कि वह यह संदेश देने का प्रयास कर रही थीं कि सभी प्रकार की हिंसा पापपूर्ण हैं.

‘मैं एक न्यूट्रल इंसान हूं’

वीडियो में साई पल्लवी ने कहा, ‘यह पहली बार है जब मैं कुछ स्पष्ट करने के लिए सभी से संपर्क कर रही हूं और मुझे लगता है कि यह पहली बार होगा जब मैं अपने दिल की बात कहने से पहले दो बार सोचूंगी क्योंकि मैं चिंतित हूं कि मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. तो मुझे माफ दीजिए, मेरी बातों को गलत ढंग से पेश किया गया. मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि धर्म के नाम पर कोई भी विवाद गलत है. मैं एक न्यूट्रल इंसान हूं, मुझे इस बात से झटका लगा कि जो मैंने कहा उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया.