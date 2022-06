Irbahim Ali Khan Night Out Party: बॉलीवुड सेलेब्स के साथ-साथ उनके बच्चे भी अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. आए दिन उनके बीच में पार्टी होती रहती है और किसी न किसी वजह से वे लाइमलाइट में आ जाते हैं. हाल ही में सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान और निर्वान खान को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए एन्जॉय किया गया. ब्लैक जैकेट में अरहान के डैशिंग लुक से लोग इम्प्रेस हो रहे हैं वहीं इब्राहिम के हेयर कट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. लोग उनके इस वीडियो पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा-Ibrahim is seriously such a Good looking guy like an Arabian Prince. वहीं एक ने लिखा- ये अरहान को क्या हुआ. वो बहुत अजीब लग रहे हैं.Also Read - International Yoga Day: बॉलीवुड के इन सेलेब्स की फिटनेस का राज है योग, रोज 100 योगासन करती है ये एक्ट्रेस

बता दें, ये दोनों स्टार किड्स अक्सर पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं. निर्वान खान के मम्मी-पापा सोहेल और सीमा खान का हाल ही में तलाक हुआ है.सोहेल की पत्नी सीमा खान पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं. सोहेल और सीमा को करण जौहर के नेटफ्लिक्स शो 'द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में भी देखा गया था.