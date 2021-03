Saif Ali Khan And Kareena Kapoor Second Baby Pictures Viral On Social Media Actor Sister share The Cute One: सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर (Kareena Kapoor) के दूसेर बेटे की झलक के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है. हालांकि करीना (Kareena Kapoor) ने दूसरे बेटे की एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, लेकिन उसमें बेबी की झलक नहीं दिखाई दे रही है. वहीं अभी तक छोटे नवाब का नाम भी वायरल नहीं हो पाया है. ऐसे में आज करीना (Kareena Kapoor) की ननद सबा अली खान (Saba Ali Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर छोटे नवाब की एक कमाल की फोटो शेयर की है जो जमकर वायरल हो रही है. Also Read - Alia Bhatt ने फैंस के साथ शेयर की अंडरवॉटर फोटो, Bikini में दिखाई परफेक्ट बॉडी...फैंस बोले-'जलपरी'

बॉलीवुड स्टार कपल सैफ अली खान और करीना कपूर के दूसरे बेबी के जन्म को आज एक महीना पूरा हो गया है. ऐसे में बुआ सबा पटौदी ने इस बेबी की कुछ खास तस्वीरें इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ शेयर की हैं. तस्वीरों में सैफ और करीना इस बच्चे को गोद में दिखाई दे रहे हैं. Also Read - Ajay Devgn-ShahRukh Khan पहली बार इस विज्ञापन के लिए आए साथ, फैंस ने बनाए मजेदार मीम्स

Also Read - Hina Khan ने मोनोकनी पहनकर बढ़ाया पारा, जलपरी बनकर करवाया फोटोशूट- Viral Photos

इस फोटो में भी उनके बेटे का चेहरा नजर नहीं आ रहा था. इस तस्‍वीर में करीना अपने बेटे को गोद में ल‍िए नजर आई थीं. वहीं अब सैफ अली खान (Saif Ali Khan) भी पहली बार अपने सबसे छोटे बच्चे के साथ नजर आए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

करीना और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के फैन लगातार उनसे उनके बच्चे की झलक देखने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कपल ने बच्चे की तस्वीरें अभी तक शेयर नहीं की हैं.