सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में सारा अली खान का नाम आने से उनके पिता सैफ अली खान अपनी बेटी से काफी नाराज़ हैं. खबर ये भी है कि उन्होंने इस केस की वजह से सारा से दूरी बना ली है, और करीना के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं. मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी एक्स वाइफ अमृता सिंह को भी जबरदस्त फटकार लगाई है. क्योंकि सारा की फिल्मों से संबंधित फैसले सारा की मां अमृता ही लिया करती हैं.

बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शनिवार को सारा अली खान से लंबी पूछताछ की. सारा ने टीम के सामने कबूल किया कि वे सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थीं. फिल्म केदारनाथ के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे. वे सुशांत के फॉर्महाउस में हुईं ड्रग्स पार्टीज़ में भी शामिल हुईं थीं. लेकिन…

सारा ने ये भी माना कि वे सुशांत के मुंबई स्थित रेसीडेंस केप्री हाइट्स (Capri Heights) में भी साथ रहने के लिए गई थीं. सारा ने ये बात भी मान ली कि वे थाईलैंड ट्रिप पर भी सुशांत के साथ गई थीं. लेकिन सारा ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उन्होंने भी कभी ड्रग्स ली थी.

बता दें, पूछताछ के बाद जांच एजेंसी NCB ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान,श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, करिश्मा प्रकाश, सिमोन खंबोटा और जया शाह का फोन सीज कर लिया.