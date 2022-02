Saif Ali Khan FIRST LOOK from VIKRAM VEDHA: सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘विक्रम वेधा’ (Vikram Vedha) का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इस फिल्म से अब सैफ अली खान (Saif Ali Khan) का ‘विक्रम’ के रूप में फर्स्ट लुक सामने आ गया है. ऋतिक (Hrithik Roshan) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से सैफ अली खान की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो ‘विक्रम’ के अवतार में डैशिंग नज़र आ रहे हैं. जींस, सफेद पोलो नेक टी शर्ट, दाढ़ी-मूंछ और आंखों पर चश्मा लगाए सैफ अली खान काफी इंटेंस लुक में नज़र आ रहे हैं. सैफ (Saif Ali Khan First Look From Vikram Vedha) के इस अंदाज़ पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं. ऋतिक ने फिल्म से सैफ के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए लिखा- ”विक्रम”. एक बेहतरीन अभिनेता और एक सहकर्मी के साथ काम करना, जिसकी मैंने सालों से प्रशंसा की है, एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा. इंतजार नहीं कर सकता!”Also Read - Madhuri Dixit का The Fame Game में ऐसा है किरदार, अनामिका आनंद की ग्लैमरस ज़िंदगी में है काले रंग

‘विक्रम वेधा’ (Vikram Vedha) एक ऐसी फिल्म है जिसकी चर्चा काफी समय से हो रही है. मेकर्स ने इससे पहले फिल्म से ऋतिक का भी लुक शेयर किया था. दोनों एक्टर्स के लुक में काफी अंतर रखा गया है. इस फिल्म में ऋतिक रोशन ‘वेधा’ और सैफ अली खानी ‘विक्रम’ का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में ऋतिक रोशन विलेन बने हैं जबकि हीरो होंगे सैफ अली खान. Also Read - सलमान की भारत से लेकर शाहरुख की ज़ारो तक, Katrina Kaif ने इन फिल्मों के लिए इतना किया चार्ज, खान तिगड़ी से वसूले करोड़ों

तमिल फिल्म विक्रम वेधा के इस हिंदी रीमेक में सैफ और ऋतिक के बीच ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. फैंस दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं. बता दें कि ‘विक्रम वेधा’ (Vikram Vedha) के हिंदी रीमेक की रिलीज डेट भी जारी हो चुकी है. मेकर्स ने रिलीज के लिए 30 सितंबर 2022 की तारीख तय की है.