मुंबई: सुशांत सिंह के निधन के बाद से बॉलीवुड पर एक लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज़्म के विषय पर बहस भी तेज़ हो गई है. लोग आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, वरुण धवन जैसे अन्य स्टार किड्स पर निशाना साध रहे हैं. कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस टॉपिक पर अपनी बात भी रखी है. लेकिन अब बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने एक इंटरव्यू में खुद को भाई भतीजावाद(नेपोटिज्म) का शिकार बताया और अपने इस बयान के बाद वह जमकर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में सैफ ने बताया, "नेपोटिज्म एक ऐसी चीज है जिसका शिकार मैं खुद भी रह चुका हूं..मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन एक बार किसी के पिता ने फोन कर कहा था कि उसे मत लो, फिल्म में इसे लो. यह सब कुछ होता है और यह मेरे साथ भी हो चुका है."

हालांकि, सैफ का ऐसा कहना लोगों को रास नहीं आया. मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और दिवंगत क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के बेटे सैफ को सभी ने ट्रोल करना शुरू कर दिया.

एक मीम में लिखा गया, “सैफ अली खान : मैं नेपोटिज्म का शिकार हूं. मीम बनाने वाले : क्या यह कोई मजाक है?”

एक ने अभिनेता पर तंज कसते हुए लिखा, “बधाई हो सैफ. आपने अभी-अभी अनन्या पांडे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रगल से स्नातक की डिग्री ली है.” किसी और ने लिखा, “मुझे लगता है कि उन्हें शायद नेपोटिज्म का मतलब भी पता नहीं है, कोई उन्हें इसका मतलब समझाओ.”

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन के बाद से बॉलीवुड में प्रचलित भाई-भतीजावाद, खेमेबाजी और बुलिंग पर चर्चाएं जोरों पर हैं. लोग आगे आकर अपने साथ हुई घटनाओं का खुलकर जिक्र कर रहे हैं और इसी के चलते कई बॉलीवुड सेलेब्रिटी पर निशाना भी साधा गया है.