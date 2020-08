नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया के ‘नवाब’ सैफ अली खान (Saif Ali Khan) इन दिनों खूब चर्चा में हैं. अपने अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले इस बाकमाल एक्टर ने अब एक नया रास्ता चुना है. फिल्म ‘परंपरा’ से फ़िल्मी दुनिया में कदम रखने वाले सैफ फिल्हाल अपनी आत्मकथा (Autobiography) लिख रहे हैं और इसकी वजह से वो खूब ट्रेंड में हैं. प्रकाशन समूह हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इस आत्मकथा किताब को अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित किया जाएगा. Also Read - करीना ने सैफ को बर्थडे पर दिया अनमोल तोहफा, 'नवाब' की ज़िंदगी के 50 साल को बयां करता ये VIDEO

जैसे ही लोगों को यह खबर मिली कि सैफ अली खान अपनी ऑटोबायोग्राफी में बिजी हैं, सोशल मीडिया पर उनके नाम के मीम्स बनने लगे और उन्हें लोगों ने खूब ट्रोल (Saif Ali Khan Trolled) करना शुरू कर दिया. सैफ की आत्मकथा की घोषणा के बाद से ही लोग ट्विटर पर इसका मजाक उड़ा रहे हैं. Also Read - Saif Ali Khan Birthday: 'छोटे नवाब' की पहली मोहब्बत की दास्तां, सैफ-अमृता की प्रेम कहानी का यूं हुआ था अंत

यहां देखिए कुछ फनी मीम्स और ट्वीट्स: Also Read - सोहा और सैफ को लोगों ने समझ लिया सारा और इब्राहिम, इस तस्वीर ने कर दिया कंफ्यूज

