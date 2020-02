नई दिल्ली: सैफ अली खान SAIF ALI KHAN की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जवानी जानेमन’ का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही लोगों में इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार था. आखिरकार यह फिल्म रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में सैफ अली खान प्लेब्वॉय लुक में नजर आ रहे हैं. फिल्म में सैफ के साथ तब्बू और अलाया एफ भी अहम भूमिका में हैं. जवानी जानेमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाली पूजा बेदी की बेटी अलाया को उनके अभिनय के चलते काफी तारीफ मिल रही हैं. फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आया है.

#JawaaniJaaneman gathers speed on Day 2… Being patronised by its target audience [metros]… Trending much better than #SaifAliKhan’s previous *solo* movies [#Chef, #Kaalakaandi, #Baazaar, #LaalKaptaan]… Fri 3.24 cr, Sat 4.55 cr. Total: ₹ 7.79 cr. #India biz.

