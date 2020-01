मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान आजकल फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उनकी हालिया रिलीज फिल्म ‘तानाजी : द अनसंग वॉरियर’ (Tanhaji: The Unsung Warrior) बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई है. उनका कहना है कि यह किरदार उनके अब तक के बेहतरीन किरदारों में से एक बनता रहा जा रहा है. सैफ ने कहा, “इस तरह की एक प्रेरणादायक और मनोरंजक फिल्म का हिस्सा बनकर मैं वाकई बहुत खुश हूं. इस किरदार के लिए अजय आपको शुक्रिया, जो मेरे अब तक के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक बनने जा रहा है. ओम राउत, कुमार जी, एडीएफ फिल्म्स ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें साथ ही सुबेदार मालुसरे व छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति पर भी.”

Saif Ali Khan on ”Tanhaji” role: Going down as one of my best https://t.co/yjURzGuSo3 pic.twitter.com/sKIMJASuuu

— Saif Ali Khan Online (@SaifOnline) January 25, 2020