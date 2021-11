Saif Ali Khan In The Kapil Sharma Show: सैफ अली खान (Saif Ali Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बंटी और बबली 2 (Bunty Aur Babli 2) के प्रमोशन में बिजी है. इस फिल्म में सैफ के साथ रानी मुखर्जी ((Rani Mukerji) लीड रोल में है. इनके अलावा फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और शारवरी वाग भी नजर आएंगे. ऐसे में फिल्म का प्रमोशन करने द कपिल शर्मा (The Kapil Sharma Show) में टीम पहुंची, फिल्म के प्रमोशन के दौरान सैफ ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें शेयर की, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया और साथ ही आप भी हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे.Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सई को होगा अपने प्यार का एहसास, क्या अब नजदीक आएगी सई

हाल ही में बंटी और बबली 2 (Bunty Aur Babli 2) की टीम द कपिल शर्मा (The Kapil Sharma Show) शो में फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची. इस दौरान सभी सितारों के साथ कपिल (Kapil Sharma) और उनकी पूरी टीम ने जबरदस्त मस्ती की, इसका एक प्रोमो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने बताया है कि वह क्यों घर नहीं बैठ सकते हैं और काम में व्यस्त रहते हैं.

वीडियो में दिख रहा है कि कपिल (Kapil Sharma) सैफ अली खान (Saif Ali Khan) से पूछते हैं, 'सैफ सर का इस साल में यह तीसरा प्रोजेक्ट है। पहले तांडव किया, फिर भूत पुलिस और फिर अब बंटी और बबली 2, सर आप लगातार काम कर रहे हैं या आप पर भी फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर है? इस पर सैफ (Saif Ali Khan) ने कहा कि, 'नहीं फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर का नहीं है मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं घर बैठूंगा तो बच्चे और हो जाएंगे'. दरअसल सैफ और करीना कपूर खान ने फरवरी 2021 में अपने दूसरे बेटे जेह खान का स्वागत किया है. कपल का पहले से एक बेटा तैमूर है. साथ ही सैफ को एक्स वाइफ अमृता सिंह से दो और बच्चे सारा अली खान, इब्राहिम अली खान हैं.