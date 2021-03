Saif Ali Khan Took Coronavirus Vaccine: सैफ अली खान (Saif Ali Khan) जहां हाल ही में तीसरे बेटे के पिता बने हैं, वहीं दूसरी तरफ कल उनके सबसे पहले बेटे इब्राहिम अली खान का 20वां जन्मदिन था. सैफ अली खान (Saif Ali Khan)ने अपने घर पर ही बेटे के लिए पार्टी दी थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. लेकिन इस दौरान सैफ अली खान (Saif Ali Khan) मुंबई में कोरोना वैक्‍सीन के सेंटर पर स्‍पॉट क‍िए गए. हालांकि से साफ नहीं है कि सैफ अली खान ने खुद कोविड-19 वैक्‍सीन का अपना डोज ल‍िया है या वो यहां क‍िसी और को ये वैक्‍सीन द‍िलाने लाए थे.

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) को पैपाराजी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. सैफ यहां ब्‍लू कुर्ते और खाकी कार्गो में नजर आए. साथ ही वह हर बार की तरह इस बार भी अपने रेड बंडाना पहले हुए द‍िखे. Also Read - कभी भी खुशखबरी दे सकती हैं Kareena Kapoor, घर आने शुरू हुए गिफ्ट्स....फैंस ने पूछा BOY या GIRL?



वैसे सैफ अली खान से पहले सतीश शाह, कमल हसन जैसे कई दूसरे सेलेब्स ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया है. कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई सारे सेलेब्स कोरोना का टीका लगवाने जा रहे हैं.

बता दें कि सैफ और करीना ने हाल ही में अपने दूसरे बच्‍चे का स्‍वागत क‍िया है. करीना ने दूसरी बार बेटे को जन्‍म द‍िया है. सैफ और करीना, अपने दूसरे बेटे के जन्‍म से ठीक पहले ही अपने नए और बड़े घर में श‍िफ्ट हुए हैं.