Saif Ali Khan Tanhaji The Unsung Warrior First look: अजय देवगन के बाद फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर से सैफ अली खान का लुक रिलीज हो गया है. नीले रंग के पोस्टर में तलवार के बीच सैफ का दमदार लुक देखने वाला है. वे पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में हैं. फिल्म में सैफ भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. बता दें, अजय देवगन ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी आने वाली फिल्म ‘तानाजी’ के लिए शूटिंग की तैयारी करते वक्त शानदार मराठी इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिला है.

‘तानाजी’ एक पीरियड ड्रामा

‘तानाजी’ एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें अजय के साथ उनकी पत्नी और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल भी हैं. 17वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि पर आधारित ओम राउत द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारतीय इतिहास के विस्मृत योद्धा, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के अगुवा तानाजी मालुसरे की जिंदगी पर आधारित है.

