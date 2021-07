When Saif Ali Khan Wanted To Sell Son Taimur To Producers But Bebo Stop: सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर (Kareena Kapoor) के बड़े बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) बॉलीवुड के सबसे मशहूर स्टार किड के तौर पर जानें जाते हैं और लोग उन्हें देखना बेहद पसंद करते हैं. जब से तैमूर (Taimur Ali Khan) तब से लेकर अब तक उन्होंने हर वक्त कैमरे की नजर में खुद को पाया है. ऐसे में बेटे की पॉपुलैरिटी देखकर एक बार को सैफ भी उन्हें कैमरे के सामने पेश करना चाहते थे.Also Read - Throwback: इस कारण करीना कपूर ने अजय देवगन को किस करने से कर दिया था इनकार, चौंकाने वाली है वजह

दरअसल तैमूर (Taimur Ali Khan) बचपन से ही सबसे मशहूर स्टार किड हैं और उनकी हर तस्वीर फैंस को बेहद पंसद आती है, ऐसे में छोटे नवाब की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सैफ आली खान ने एक बार खुलासा किया था कि उनके पास कुछ निर्माता थे जो सुझाव दे रहे थे कि तैमूर को उनकी फिल्मों के प्रचार में शामिल किया जाना चाहिए. Also Read - Kareena Kapoor ने बुक में प्रेग्नेंसी के कठिन वक्त का किया जिक्र, लिखा -'काम करते वक्त हो गई थी बेहोश'

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)



हालांकि, करीना कपूर को ये आइडिया पसंद नहीं आया। 2018 में आरजे सिद्धार्थ कन्नन के साथ बात करते हुए, सैफ अली खान ने बताया कि जब उन्होंने करीना के साथ ये बात शेयर की तो बेबो ने सैफ को कहा प्लीज इतने ‘चीप’ मत बनो. सैफ ने ऐसे में करीना को कहा कि ‘क्यों नहीं? चलो उससे एड कराते हैं, तैमूर वैसे भी इंटरनेट पर है. अगर किसी के पास कोई अच्छा नैपी विज्ञापन या कुछ भी है, सैफ ने मजाक में कहा कि वह पैसा हम ‘स्विट्जरलैंड में छुट्टियों’ पर खर्च करेंगेट. Also Read - 13 साल की उम्र में इस एक्टर को दिल दे बैठी थी करीना कपूर, मानने लगी थी अपना सोलमेट